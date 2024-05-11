استرداد ٢,٣ مليون متر مربع بعد إزالة ١٠,٨ ألف مبني مخالف و٨١٠٧ فدان

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على ٣ مراحل، خلال الفترة من ٢٧ يناير الماضي وحتى ٩ مايو الجاري، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢٢ الثلاث في استرداد ٢,٣ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٠ آلاف و٧٦٥ مبنى مخالف على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة ٣٨٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٨١٠٧ فدان، كما تم إزالة ٣٦٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٨٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت ٢٠ أبريل الماضي واستمرت حتي يوم ٩ مايو الجاري ٢٧٣٨ مبني مخالف على مساحة ٧٥٤ ألف متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة ١٠٧٩ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٢٤٨٠ فدان، بالإضافة إلى إزالة ١٢٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٠٠ فدان بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التقرير، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولي في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢٢، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في استرداد ٤٢٩ ألف متر مربع بإجمالي ١٥٨ حالة مبان مخالفة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد ٥٨ ألف متر مربع بإجمالي ٤٥٢ حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت ٤٧ ألف متر مربع بإجمالي ٨٩ حالة مبان مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود المحافظة في استرداد ١٧٤٧ فدان أراضي زراعية بعد إزالة ٢٠ حالة، ويليها محافظة الشرقية التي استردت ٢٠٥ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١٤٢ حالة، ثم محافظة دمياط واستردت ١٧٢ فدان زراعي بعد إزالة ١٠ حالات مخالفة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ٢٢، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ٢٢ بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ولفت وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الثانية ٥٥٤ ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٣٢٥٨ مبنى مخالف، وإزالة ١٣٢٠ حالة تعد على مساحة ١٨١٩ فدانا، وإزالة ١١٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦١٦ فدانا بمحافظة بورسعيد، بينما نجحت الدولة خلال المرحلة الأولى في استرداد ٩٦٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات بعد إزالة ٤٧٦٩ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة، كما تم استرداد ٣٨٠٨ أفدنة بعد إزالة ١٤٤١ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.

ووجَّه اللواء هشام آمنة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات بضرورة منع التعدي على الأراضي المُستردة بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية، وشدد وزير التنمية المحلية على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍّ جديدة في المهد علي أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة من موجات الإزالة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها فى الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024"، أعقبتها المرحلة الثانية فى الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الشهر الجاري، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى بدأت فى 20 أبريل 2024 الماضي انتهت فى 9 مايو الجاري.