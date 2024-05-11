مدير تعليم القليوبية تتابع سير امتحانات النقل من غرفة العمليات

حرصت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، على متابعة سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ورئيس غرفة العمليات الرئيسية، وإبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوى، تجريبي)، وأمن المديرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واطمأنت مدير المديرية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية وتواصلها المستمر لحظة بلحظة مع غرف العمليات الفرعية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من جميع المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وشددت، على جميع مديرى الإدارات التعليمية على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل اللجان الأمنحانية وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وتابعت أعمال الكنترول والتي تتم بالمدارس، ووجهت بضرورة البدء فور انتهاء امتحان كل يوم في اعمال التصحيح، مع المراجعة والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل، مشيرة إلى أنه من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية، عدم اصطحاب الطالب وجميع المشاركين في الامتح