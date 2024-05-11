سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي والبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري.. واصل سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي الـATM، استقراره، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى نحو 153.09 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل نحو 148.99 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.59 جنيه للشراء، و154.08 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق يستعرض قسم الاقتصاد "ببوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي، خلال مستهل التعاملات، اليوم السبت، في البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على أسعار السلع في مختلف الأسواق المصرية، لاسيما أسعار العملات وسعر الدينار الكويتي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري

153.59 جنيه للشراء.

154.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.09 جنيه للشراء.

154.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.86 جنيه للشراء.

154.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.99 جنيه للشراء.

154.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149.18 جنيه للشراء.

154.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.75 جنيه للشراء.

155.09 جنيه للبيع.

تكبد الدولار خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعدما تراجع الليلة الماضية أمام اليورو والجنيه الإسترليني، بفعل بيانات أظهرت مزيدًا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأميركية وبالتالي زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضًا من أعلى مستوياته البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، عند 105.25.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، والتي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.

وإلى جانب صعود طفيف لسندات الخزانة الأميركية والسلع الأولية، ارتفعت معظم العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني. وبدا الإسترليني هشًا بعد مراجعة حذرة من بنك إنجلترا للسياسة النقدية. ويقدر المشاركون في السوق أن طوكيو أنفقت نحو 60 مليار دولار الأسبوع الماضي لإنعاش الين من مستويات متدنية، وأكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددًا نية الحكومة التدخل إذا لزم الأمر، وذلك خلال مؤتمر صحفي دوري بعد اجتماع مجلس الوزراء الجمعة.