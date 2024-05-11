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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري في تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم بموقعة التتويج بدوري روشن

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الحزم مساء اليوم السبت علي ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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في ليلة التتويج بدوري روشن .. الهلال يواجه الحزم اليوم

ويستعد الزعيم للتتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم في حالة تحقيق الفوز أو حتى التعادل أمام الحزم حيث يحتاج نقطة واحدة من مباراة اليوم لحسم اللقب رسميًا.

ومن المتوقع أن يبدأ خورخي خيسوس المدير الفني للهلال المباراة بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: علي البليهي – كاليدو كوليبالي ــ محمد البريك
خط الوسط: سعود عبدالحميد ــ روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش ــ رينان لودي
خط الهجوم: مالكوم ــ ميشايل ديلجادو ــ ألكسندر ميتروفيتش.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 86 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه وغريمه التلقيدي النصر صاحب الـ74 نقطة ، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 20 نقطة.

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