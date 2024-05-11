السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

للمرة السادسة على التوالي..

"النيل للطيران" تجتاز تجديد شهادة "الأيوزا" حتى عام 2026

النيل للطيران تجتاز
"النيل للطيران" تجتاز تجديد شهادة "الإيوزا "

 في اطار توجيهات وزارة الطيران المدني المصري نحو اتباع أعلى معايير السلامة والأمن والحفاظ على تجديد الاعتمادات الدولية لتوسيع قاعدة العملاء وجذب مزيد من الحركة الجوية لجمهورية مصر العربية.
 منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" شركة النيل للطيران تجديد اعتماد شهادة “الإيوزا “حتى عام  ٢٠٢٦ وذلك بعد أن اجتازت الشركة التدقيق الذي قامت به هيئة معتمدة من ”الاياتا” على تطبيق الشركة  لأعلى معايير الإجراءات كافة التي تتعلق بالسلامة والأمن طبقًا للمستويات القياسية "للإيوزا".

 ذلك في القطاعات المعنية بالشركة، وتعتبر هذه هي المرة السادسة على التوالي التي تجتاز فيها النيل للطيران هذه الشهادة، وجدير بالذكر بأن تجديد شهادة الإيوزا كل عامين، وقد أشادت لجنة التدقيق والمراجعة بفريق عمل النيل للطيران من حيث الالتزام والتعاون.

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