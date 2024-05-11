"النيل للطيران" تجتاز تجديد شهادة "الأيوزا" حتى عام 2026

للمرة السادسة على التوالي..

في اطار توجيهات وزارة الطيران المدني المصري نحو اتباع أعلى معايير السلامة والأمن والحفاظ على تجديد الاعتمادات الدولية لتوسيع قاعدة العملاء وجذب مزيد من الحركة الجوية لجمهورية مصر العربية.

منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" شركة النيل للطيران تجديد اعتماد شهادة “الإيوزا “حتى عام ٢٠٢٦ وذلك بعد أن اجتازت الشركة التدقيق الذي قامت به هيئة معتمدة من ”الاياتا” على تطبيق الشركة لأعلى معايير الإجراءات كافة التي تتعلق بالسلامة والأمن طبقًا للمستويات القياسية "للإيوزا".

ذلك في القطاعات المعنية بالشركة، وتعتبر هذه هي المرة السادسة على التوالي التي تجتاز فيها النيل للطيران هذه الشهادة، وجدير بالذكر بأن تجديد شهادة الإيوزا كل عامين، وقد أشادت لجنة التدقيق والمراجعة بفريق عمل النيل للطيران من حيث الالتزام والتعاون.