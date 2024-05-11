في ليلة التتويج بدوري روشن .. الهلال يواجه الحزم اليوم

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وبالتحديد الجماهير السعودية صوب ملعب المملكة أرينا لمتابعة المباراة المرتقبة بين الهلال والحزم والتي ستشهد تتويج الزعيم بلقب بطولة دوري روشن السعودي .

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ويستعد الموج الأزرق للتتويج بلقب الدوري السعودي في حالة تحقيق الفوز أو حتى التعادل أمام الحزم حيث يحتاج نقطة واحدة من مباراة اليوم لحسم اللقب رسميًا.

ويواجه الهلال نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة دوري روشم السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 86 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه وغريمه التلقيدي النصر صاحب الـ74 نقطة ، فيما يتواجد الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 20 نقطة.

وتسير كتيبة خورخي خيسوس بمستوي ثابت منذ إنطلاق الموسم الجاري حيث حقق الأزرق الفوز في 28 مباراة وتعادل في لقائين ولم يتلقي الهزيمة في اي مباراة.

موعد مباراة الهلال والحزم

تنطلق صافر مباراة الهلال ضد الحزم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ،فيما تقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والحزم

وتذاع المباراة بشكل حصري عبرقناة “SSC1 HD” الناقل لمباريات الدوري السعودي.