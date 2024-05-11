"العشية والتسبحة" طقوس تنظمها كنيسة القديس أثناسوس الليلة

تنظم كنيسة السيدة العذراء والقدس أثناسيوس التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوكس في مدينة نصر، اليوم السبت، فعاليات وطقوس “العشية والتسبحة”، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.



يتخلل اللقاء اقامة الطقوس القبطية الأرثوذكسية بحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة على مذبح القديس الأنبا أنطونيوس وتنتهى الفعاليات في السابعة مساءً، ويتزامن هذا اللقاء مع بدء الخمسين المقدسة ذكرى الفترة الكامنة بين ذكرى حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح.

“الخمسين المقدسة”..فترة خاصة يعيشها الأقباط

تعتبر "الخمسين" فترة روحية بالكنيسة القبطية وهى عبارة عن ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي أسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة ، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

وخلال فترة الخمسين لا تصوم الكنيسة ولا يوجد مطانيات وتكون الطقوس خلال الصلوات بالطقس الفرايحي بسبب اعتباره هذه الأيام عيد متواصل منذ القيامة حتى ذكرى حلول الروح القدس.

كيف احتفلت الكناس بعيد القيامة وأسبوع الآلام؟

شهدت الكنيسة القبطية احتفالات كبيرة بمناسبة عيد القيامة المجيد الأحد الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي الاحتفالي في هذه المناسبة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية والتي جاءت في كرى قيامة المسيح من بين الأموات مرورًا بعدة لحظات فارقه في الإنسانية والتاريخ المسيحي كذكرى خميس العهد أو كما يعرف بالعشاء الأخير اليوم الذي غسل المسيح أجل تلاميذة في رساله منه لأهمية التواضع وصولًا ليوم الجمعة العظيمة ذو خصوصية روحية ومكانة فريدة لدي الأقباط، ويرتبط هذا اليوم بذكرى هامة وهى تسليم السيد المسيح الى المحاكمة وبدء تعذيبه بشتى الأنواع على يد اليهود والحكام الرومان، بعدما خانه تحد تلاميذه يدعى "يهوذا" كما أنه يعيد هذا اليوم إلى الاذهان ذكرى فداء المسيح من اجل خلاص العالم من ظلام الإستبداد والظلم وهى الاحداث التي جاءت في ختام أسبوع الآلام آخر ايام المسيح في الأرض.