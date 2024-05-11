حكم أداء فريضة الحج والعمرة بالتقسيط

الحج والعمرة بالتقسيط 2024.. يبحث الكثير من المواطنين، مع اقتراب أداء فريضة الحج، واستعداد الحجاج للسفر إلى المملكة العربية السعودية، للقيام بالفريضة التي أوجبها الله- عز وجل- على عباده، المقتدرين، عن مدى جواز الحج والعمرة بالتقسيط أم لا؟

حكم الحج والعمرة بالتقسيط.

وحكم الحج والعمرة بالتقسيط.. حيث كانت هذه من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية مرارًا وتكرارًا، وحسمها فقهاء العلم، حتى تنتهي مسألة الإجابة عن هذا السؤال الدائم.

نشرت دار الإفتاء المصرية، منشورا لبيان الحكم الشرعي لأداء فريضة الحج بالتقسيط.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه.

وتابعت: "بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

وأوضحت أنه بناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.