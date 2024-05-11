طلاب النقل بمدارس الإسماعيلية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

لليوم الثالث على التوالي يواصل طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارس الإسماعيلية ( فني - عام )أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 / 2024 . والتي انطلقت الاربعاء الماضي وتستمر حتى الخميس ٢٣ مايو. ويتخلله امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من السبت ١٨ مايو حتى الخميس ٢٣ مايو.



ويؤدي اليوم السبت طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية. وينتهي غدا طلاب المرحلة الابتدائية من امتحاناتهم فيما يستمر طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي أداء امتحاناتهم حتى الثلاثاء المقبل .فيما يستمر طلاب الصفوف الاول والثاني الثانوي أداء امتحاناتهم حتى ٢٠ مايو الجاري.

و يؤكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على توفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم ومنع الغش والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب او القائمين على العملية الامتحانية.

ويضيف انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً.

وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم أصحاب جميع العاملين في اللجنة لاجهزة المحمول وكذلك منع الطالب من أصحاب تليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان مشيرا إلى انه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب او العاملين.

وقال انه تم متابعة استعدادات الادارات التعليمية الثمانية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

كما وجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.