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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: تصويت الجمعية العامة ينسجم مع موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

الخارجية البولندية
الخارجية البولندية

قالت وزارة الخارجية البولندية، "إن تصويت الجمعية العامة لصالح قرار أحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ينسجم مع موقفنا الحالي، الناتج أيضا عن اعتراف بلادنا بإعلان الاستقلال الفلسطيني في العام 1988".

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وأوضحت الخارجية البولندية، في بيان، أن "بولندا تتفهم وتدعم منذ عقود تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة". 

وأشارت إلى أنه في كل منتدى، نعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وندعو باستمرار إلى حل الدولتين على أساس القانون الدولي، باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي الخوف والمعاناة لكلا الشعبين. 

واعتبرت القرار خطوة صحيحة وهامة في هذا الاتجاه.

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