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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يرحب بقرار الأمم المتحدة بعضوية فلسطين

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

 

رحبّت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

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الهباش: قرار أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة صفعة على وجه الاحتلال

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الجمعية العامة تصوت لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.. ومصر ترحب

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأكدت أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا، يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه المشروعة، ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم، لأهمية القرار التاريخي الذي يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة.

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