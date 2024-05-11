العراق يرحب بقرار الأمم المتحدة بعضوية فلسطين

رحبّت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأكدت أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا، يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه المشروعة، ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم، لأهمية القرار التاريخي الذي يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة.