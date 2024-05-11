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السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

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نشاط للرياح مثارة 
وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط رياح ورمالا مثارة علي أقصي غرب البلاد عند ( السلوم - سيدي براني - مطروح)، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قائمة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:
القاهرة 30 18
الاسكندرية 24 17
بنها 29 17
كفر الشيخ 29 18
المنصورة 29 18
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 29 17
دمياط 25 18
شرم الشيخ 36 23
بورسعيد 25 18
الاسماعيلية 31 17
بني سويف 23 17
قنا 42 24
المنيا 33 18
أسيوط 35 19
سوهاج 38 22
الاقصر 42 24
أسوان 43 25
الوادي الجديد 39 22
الفيوم 32 17
الغردقة 37 22
مطروح 23 14

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