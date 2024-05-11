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السبت 11 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لطلاب الثانوية العامة.. كم ساعة يجب أن تقضيها في المذاكرة؟

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أسابيع قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤م والتي من المقرر أن تبدأ ١٠ يونيو المقبل حتى ٢٠ يوليو بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للشعبتين العلمية والادبية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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وقبيل الامتحانات، يبذل الكثير من الطلاب جهودا مكثفة استعدادا للامتحانات وتحقيق أعلى درجات التفوق في كافة المواد وذلك من خلال ايضا مضاعفة ساعات المذاكرة خلال ايام الامتحانات اكثر من ايام الدراسة. 

ولذلك فإن عدد الساعات الموصى بها للمذاكرة أيام الامتحانات يبلغ ٦ ساعات في اليوم او ألا تقل عن ٤ أو ٥ ساعات على الاقل كل يوم ويفضل ألا تكون هذه الساعات متواصلة، أ يفصل بينها فترات راحة. 

جدول الثانوية العامة 

وفي وقت سابق، اعتمد الدكتور رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ ١٠ يونيو المقبل على ان يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

امتحانات الثانوية العامة  ١٠ يونيو 

كما تضمن الجدول عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

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