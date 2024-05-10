انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة في مركزي الحسينية وبلبيس بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون المثمر والفعال بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في إطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمساعدتهم على دراسة المناهج، وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات، وفقًا للنظام الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك بمركزي الحسينية وبلبيس.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع إدارتي الحسينية وبلبيس التعليميتين ومؤسسة حياه كريمة بتنظيم قوافل تعليمية على مدار يومي 9 و10 مايو 2024 تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك لتقديم برنامج تعليمي واف يتضمن شرح للنقاط الصعبة بالمنهج التعليمي وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات في مواد (اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - الكمياء - الفلسفة) يتم تقديمه من خلال نخبة مختاره من أكفأ المعلمين الخبراء في مختلف المواد التعليمية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن القوافل التعليمية في يومها الأول والتي تم تنظيمها بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ونادي بلبيس الرياضي شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، وتفاعلًا إيجابيًا واضحًا خلال المحاضرات التي تطرقت إلى عرض الوسائل الجديدة التي تساعد على حل بعض المسائل المعقدة ومواجهة الدروس الخصوصية والمساعدة فى سد عجز المعلمين، والتركيز علي النقاط الصعبة فى المناهج، وتوضيح نظام الأسئلة الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي جاهزية المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية، لإستقبال طلبات التصالح اعتباراً من الغد الثلاثاء 7 مايو وفقاُ للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلاً عن 60 آخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـــ 47 مركز مصغر اضافيين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة والإشتراطات والمعايير ولائحة التسعير لتقديم طلبات التصالح تيسيراً علي المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لتقديم طلباتهم للتصالح علي مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية بسهولة ويسر.

كما يذكر أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم الخدمات التالية:

· التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة

· سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع

· شهادة بيانات العقار /جهة الولاية

· التعديل علي القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار

· التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها

· إستقبال طلبات التظلمات.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن أن الثلاثاء الماضي هو أول ايام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.

أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بجميع اجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد انهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر اضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب وطابعات وأجهزة ماسح ضوئي وتم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي التعامل مع المنظومة وكيفية ادخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت.

وأشار سكرتير عام المحافظة أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:

· التصالح وتقنين اوضاع لأول مرة.

· سداد اقساط تصالح وتقنين أوضاع.

· شهادة بيانات العقار / جهة الولاية.

· التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال ادوار.

· التصالح وتقنين الاوضاع لطلبات تم رفضها.

· استقبال طلبات التظلمات.