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السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شتوتجارت يقفز مؤقتا للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني

بوابة الوفد الإلكترونية

 قفز فريق شتوتجارت للمركز الثاني بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه أوجسبورج  في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

 

ويدين شتوتجارت بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيرهو جيراسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

 

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام بايرن ميونخ الذي يواجه فولفسبورج بعد غد الأحد.

 

في المقابل توقف رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز التاسع.

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