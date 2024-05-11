ورش عمل وندوات لنشر ثقافة التطور والابتكار لطلاب مدارس المنوفية

أوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية وبالتعاون التام مع مديرية التربية والتعليم فقد تم تنفيذ سلسلة ندوات متنوعة بـ (23) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز شبين الكوم وتلا وبركة السبع والباجور وسرس الليان.

وذلك بهدف تنمية المهارات والقدرات العلمية وتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

فضلا عن خلق وتحفيز روح الإبداع وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من أبناء المحافظة للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكري والبحثي بصورة مهنية ، وكذا دعم المبتكرين علمياً وتحفيزهم بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان " أصنع مستقبلك بفكرتك " بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم على مدار يومين بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة المنوفية ومدير مديرية التربية والتعليم وبمشاركة 186 طالب تم تصفيتهم لعدد 80 مشروع بحثي ، جاء ذلك وفقاً لقرار محافظ المنوفية بتشكيل لجنة لدراسة وفحص الافكار والمشاريع المقدمة لمسابقة الابتكار تحفيزاً لدعم شباب المبتكرين.



هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ومنهجية البحث والترويج لها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية.

مشيراً إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها فى الاكتشاف المبكر للمواهب لدى النشئ وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار ، فضلا عن تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.