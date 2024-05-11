تطهير مجاري صور.. السيول وتوسعة البحيرات الصناعية بجنوب سيناء

قال المهندس عبد المجيد مصطفى مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، إن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى إقامتها بكافة مدن المحافظة نجحت بالفعل في حماية الأرواح والممتلكات الخاصة، والمنشآت السياحية، والبنية التحتية بالمحافظة، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المياه سنويًا واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة.

أوضح مدير إدارة المياه الجوفية - إنه يجري سنويًا إجراء صيانة لهذه المشروعات تتمثل في تطهير مخرات السيول والسدود، وتوسعة البحيرات لاستيعاب كميات إضافية من مياه السيول التي تضيع دون الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 22 مليون جنيه هذا العام لأعمال الصيانة والتوسعة.

وأكد أن أعمال الصيانة تستهدف تطهير سدود "وادي ميعر، الجيني، وادي الأخضر"، وتوسعة البحيرات لزيادة السعة التخزينية لها.

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي جرى تنفيذها بالمحافظة للحماية من أخطار السيول بلغ نحو 520 منشأة، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض و جسور ومعابر ومفيضات.

خاصة أن جنوب سيناء من أهم المحافظات السياحية، والتي أنفقت الدولة مليارات لإقامة البحيرات والسدود وقنوات لتهدئة لتقليل حدة السيول، وتخزين مياهها للاستفادة منها في مشروعات التنمية الزراعية.

وانه جرى الانتهاء حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر، وإنشاء قناة صناعية لتصريف المياه ومعبر أيرلندى وبحيرتين وحاجز توجيه بوادى بعبع، و 4 بحيرات صناعية و 11 قناة و 44 حاجز توجيه و 2 حوض تهدئة و 4 حاجز إعاقة بمدينة طابا، و5 بحيرات صناعية و 3 سدود بمدينة الطور، و15 بحيرة صناعية و 9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار بمدينة شرم الشيخ.