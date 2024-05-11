المقاولون رابع بطولة الجمهورية بعد الانتصار على الزمالك في عقر داره

فاز فريق المقاولون 2008 على الزمالك في عقر داره بثنائية مقابل هدف سجلها مازن وائل وعمر أنور ، وبهذا الفوز المستحق يحتل فريقنا المركز الرابع برصيد 72 نقطة ببطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023/2024.

وقد وجه المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة بنادي المقاولون الشكر للاعبين والجهاز الفني على أدائهم المتميز خلال فترة البطولة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.

وعبر الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين عن امتنانه وتقديره لجهود اللاعبين والجهاز الفني، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المستقبل .

فريق المقاولون لمواليد 2008، تحت قيادة الكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين والمدير الفني للفريق الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الدكتور أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.