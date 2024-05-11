طارق السيد: هذه نصيحتي لـ جوميز أمام نهضة بركان
أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الجماهير البيضاء تنتظر الحصول على بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.
وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "لابد أن يعود الزمالك بنتيجة إيجابية من المغرب، والكونفدرالية مهمة جدا من أجل زيادة المعنويات والثقة".
وأضاف: "يجب أن يكون التفكير لدى الجهاز الفني بالحصول على البطولة أى كانت الغيابات وأى 11 لاعب يمثلون الزمالك قادرين على تحقيق آمال الجماهير".
وتابع: "الزمالك مر بنفس الظروف قبل 24 عاما في كأس الكؤوس واستطعنا العودة بالكأس من ياوندي".
وواصل تصريحاته: "يجب على جوميز أن يكون تفكيره أيضا بعدم استقبال أهداف وغلق المساحات على الفريق المغربي، وأى فريق في العالم إذا كان يستطيع الدفاع فسيفوز بالتأكيد".