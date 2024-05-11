صلاح سليمان: أرفض الهجوم على الزمالك..و"شيكابالا" أسطورة زملكاوية

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، رفضه الهجوم على النادي في أحد البرامج بسبب عشقه وانتمائه للقلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "أرفض الهجوم على أي لاعب في الزمالك ومطالبته بالاعتزال، وشيكابالا أسطورة زملكاوية ومن العيب التقليل منه وانتقاده بشكل سييء".

وأضاف: "أي شخص يحب كرة القدم سيعشق شيكابالا بكل تأكيد لأنه مهاراته تتحدث عن نفسها فهو لاعب من طراز فريد ولن يأتي مثله في مصر".