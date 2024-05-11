السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح سليمان: أرفض الهجوم على الزمالك..و"شيكابالا" أسطورة زملكاوية

شيكابالا
شيكابالا

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، رفضه الهجوم على النادي في أحد البرامج بسبب عشقه وانتمائه للقلعة البيضاء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "أرفض الهجوم على أي لاعب في الزمالك ومطالبته بالاعتزال، وشيكابالا أسطورة زملكاوية ومن العيب التقليل منه وانتقاده بشكل سييء".

وأضاف: "أي شخص يحب كرة القدم سيعشق شيكابالا بكل تأكيد لأنه مهاراته تتحدث عن نفسها فهو لاعب من طراز فريد ولن يأتي مثله في مصر".

الجريدة الورقية