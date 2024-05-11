أوقاف الفيوم تواصل افتتاح المساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد

شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، افتتاح مسجد الرحمة "الحصري" بقرية منشأة حلفا التابعة لقرية مطول بمركز إطسا بعد إعادة الإحلال والتجديد، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا وفضيلة الشيخ أحمد عبد اللطيف مدير الإدارة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وضمن الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز، وألقى وكيل أوقاف الفيوم خطبة الجمعة بعنوان "التنمر والسخرية يزرعان بذور العداوة والبغضاء".

وكيل أوقاف الفيوم: التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخص آخر عمدا ..

وخلال خطبة الجمعة أشار الدكتور محمود الشيمي، إلى أن التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخصٍ آخر عمدًا، وهو بهذا الوصف عمل مُحَرَّم شرعًا؛ وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]،ويقول النبي(صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

كما أكد وكيل أوقاف الفيوم، أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في "السنن" عن ابن عباس (رضي الله عنه) أَنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: ط«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فحَرَّمت الشريعة إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من المُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.

موضحا أَنَّ التَّنَمُّر يشتمل على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفعال مذمومة؛ جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11]، فهذا نهيٌ عن السخرية، وهي في معنى الاستهزاء والاحتقار.