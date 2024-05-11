غيرة أم خطوبة.. سيلينا جوميز تثير استفزاز الجمهور بعد إعلان حمل هايلي بيبر

أعلن مطرب البوب الكندي، جاستن بيبر، حمل زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر بطفلهما الأول، وسط فرحة كبيرة من قبل الثنائي وتهاني الوسط الفني لها، إلا أن حبيبته السابقة النجمة سيلينا جوميز أثار حالة من الجدل وعبرت عن غيرتها بطريقة غير مباشرة كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدت عشقها لحبيبها الجديد بيني بلانكو.

سيلينا جوميز ترد على خبر حمل هايلي بيبر بطريقة غير مباشرة

على الرغم من أن سيلينا جوميز لم تعبر بشكل مباشر عن إنزعاجها بخبر حمل هايلي بيبر، إلا أنها شاركت الجمهور صورة جديدة برفقة صديقها الحالي بيني بلانكو، عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد دقائق مع إعلان جاستن بيبر حمل زوجته.

ظهرت سيلينا جوميز وهي تمسك يد بيني بلانكو، وهو منتج موسيقي يتعاون مع جاستن بيبر، وكان في يدها خاتم وعلى ما يبدو أنها تعلن خبر خطوبتها بشكل غير مباشر، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل قامت الفنانة الشهيرة بتحميل الصورة على إنستجرام بعد ساعتين فقط من إعلان هايلي بيبر وجاستن إنتظارهما مولودهما الأول.

وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابفًا، وجاءت التعليقات كالأتي، "، " لم تتخطى بعد"، " مهووسة"، "طبيعي تعبر عن غيرتها"، " كالعادة ماهوسة"، "إثارة جدل ليس أكثر".

ونفى محبو سيلينا انزعاجها من الأخبار، مشددين على أنها دائمًا ما تتباهى بعلاقتها الرومانسية ببلانكو عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ أن أعلنا عن علاقتهما في شهر ديسمبر العام الماضي، كما أنها أكَّدت في لقاءات عدة أنها تشافت من الماضي وعلاقاتها السابقة.

هايلي بيبر تنتظر مولودها الأول

نشر المغني الشهير جاستن بيبر، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء جلسة تصوير خضع لها برفقه زوجته هايلي بيبر، معلنان إنتظارهما مولودهم الأول بطريقة رومانسية، ويأتي هذا الخبر بعد العديد من الشائعات التي طاردت الثنائي خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بانفصالهما.

يظل الموعد المتوقع لولادة الطفل سرًا، لكن موقع TMZ ذكر أن هايلي حاليًا في الثلث الثالث من حملها، ومن المتوقع أن تنجب هيلي طفلها الأول بحلول الصيف.

وكانت هايلي بيبر، قد صرحت خلال العام الماضي ل صنداي تايمز بأنها ترغب في الإنجاب من جاستن: «أنا أبكي حرفيًا بشأن هذا طوال الوقت، أريد أطفالًا بشدة، لكنني أشعر بالخوف»، مضيفة: «حياتي في نظر الجمهور ستشكل تحديًا إضافيًا، يكفي مواجهة الناس عندما يقولون أشياء عن زوجي أو أصدقائي، لا أستطيع أن أتخيل الاضطرار إلى مواجهتهم أيضاً بسبب طفلي».