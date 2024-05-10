بعد إعلان حملها.. هايلي بيبر حديث السوشيال ميديا والجمهور: ماشاءالله حملت وتحجبت

تصدر أسم عارضة الأزياء الأمريكية، هايلي بيبر، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، بعد إعلان خبر حملها من زوجها مغني البوب الكندي جاستن بيبر، بطريقة مميزة جيث خضعت لجلسة تصوير رومانسية بصحبة زوجها، معبرين عن سعادتهما لانتظار مولودهما الأول.

هايلي بيبر وجاستن بيبر

جاستن بيبر ينتظر مولودة الأول وفرحة كبيرة لـ هايلي بيبر

نشر المغني الشهير جاستن بيبر، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء جلسة تصوير خضع لها برفقه زوجته هايلي بيبر، معلنان إنتظارهما مولودهم الأول بطريقة رومانسية، ويأتي هذا الخبر بعد العديد من الشائعات التي طاردت الثنائي خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بانفصالهما.

ظهرت هايلي بيبر بفستان من الدانتيل الأبيض من توقيع «Saint Laurent»، وتصميم أنتوني فاكاريلو، إلا أن الأمر المثير للجدل هول ظهورها بالحجاب بشكل غريب جعلها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا.

هايلي بيبر وجاستن بيبر

هايلي بيبر وجاستن بيبر

وانهالت عليها التعليقات المضحكة والتي جاءت كالأتي، " ما شاء الله تحجبت، عساه اول"، " تحجبت بس لابسة لانجري"، "دانتيل وحجاب ازاي"، "هايلي بيبر نسيت قواعد الحجاب"، " ماشاءالله حملت وتحجبت يالله الستر زين"، " ماخذينه هبه الحجاب. بس والله انه يحلي فعلا".

هايلي بيبر وجاستن بيبر

هايلي بيبر وجاستن بيبر

موعد ولادة هايلي بيبر

يظل الموعد المتوقع لولادة الطفل سرًا، لكن موقع TMZ ذكر أن هايلي حاليًا في الثلث الثالث من حملها، ومن المتوقع أن تنجب هيلي طفلها الأول بحلول الصيف.

وكانت هايلي بيبر، قد صرحت خلال العام الماضي لـ«صنداي تايمز» بأنها ترغب في الإنجاب من جاستن: «أنا أبكي حرفيًا بشأن هذا طوال الوقت، أريد أطفالًا بشدة، لكنني أشعر بالخوف»، مضيفة: «حياتي في نظر الجمهور ستشكل تحديًا إضافيًا، يكفي مواجهة الناس عندما يقولون أشياء عن زوجي أو أصدقائي، لا أستطيع أن أتخيل الاضطرار إلى مواجهتهم أيضاً بسبب طفلي».

هايلي بيبر وجاستن بيبر

بكاء جاستن بيبر يضع الجماهير في حيرة

أثارا الثنائي هايلي بيبر وجاستن بيبر قلق متابعيهما مؤخرًا، بعدما شارك الأخير، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقاطع مصورة، وهو يبكي دون تعليق، ما دفع البعض إلى توقع وجود خلافات بينهما، خاصة مع تصريحاته السابقة بتدهور حالته الصحية بسبب الإدمان، لتقوم بعدها «هايلي» بالرد على الصورة عبر حسابها على نفس التطبيق، معلقة: «الباكي الجميل».