العلامات التحذيرية لالتهاب المثانة.. 5 طرق للوقاية منها

التهاب المثانة شائع بشكل خاص، وتشكل النساء مجموعة الخطر الرئيسية حيث أن خصائصها التشريحية، وخاصة مجرى البول القصير، تسهل اختراق مسببات الأمراض إلى المثانة من الخارج، وتحدثت طبيبة المسالك البولية كاترين شتينجر عن الأعراض والتدابير الوقائية.

العلامات التحذيرية لالتهاب المثانة متى يجب زيارة الطبيب ؟

إذا لم تتحسن الأعراض بهذه الطريقة بعد يومين، فإنها تزداد سوءًا أو تظهر علامات تحذيرية، مثل:

آلام الحوض

ألم شديد عند التبول

البول يتراوح من الغائم إلى الدموي

حرارة

آلام الكلى

الوقاية من التهاب المثانة خمسة أشياء مهمة

ومع ذلك، بالإضافة إلى هذا التحصين، هناك أيضًا الكثير الذي يمكنك القيام به بنفسك لتجنب عدوى المسالك البولية.

1- شرب الكثير، أي ما لا يقل عن لترين يوميا.

2- يرجى إفراغ المثانة بعد كل علاقة جنسية. وهكذا تتم إزالة الميكروبات التي دخلت مجرى البول من الجسم مرة أخرى.

3- الشكل الطبيعي للسكر من د-مانوز له تأثير مضاد للجراثيم، حيث يغلف البكتيريا ويسمح بغسلها.

4- التوت البري، مثل العصير أو الأقراص، قد يساعد في الوقاية من التهاب المثانة.

5- تجنب برودة القدمين وبرودة المعدة، فلا تجلس على حجر بارد، ولا تترك ملابس السباحة مبللة بعد السباحة، بل انزعها وارتدي ملابس جافة.

ما هو التهاب المثانة ؟

يحدث الالتهاب عندما يتورّم أحد أجزاء الجسم وتزيد حرارته، وقد يسبب هذا الالتهاب ألمًا أيضًا.

يحدث التهاب المثانة في أغلب الحالات عندما تكون هناك عدوى ناتجة عن البكتيريا ويطلق على هذه الحالة عدوى الجهاز البولي. قد تكون الإصابة بعدوى في المثانة سببًا للألم والانزعاج، وقد تصبح هذه الحالة مشكلة طبية خطيرة إذا وصلت العدوى إلى الكليتين.

قد يحدث التهاب المثانة أيضًا كرد فعل تجاه أدوية معينة أو العلاج الإشعاعي ويمكن أن ينتج التهاب المثانة عن أشياء معينة تسبب أحيانًا تهيُّج المثانة، مثل منتجات النظافة الشخصية أو مبيدات النطف الهلامية أو استخدام أنبوب القسطرة لمدة طويلة، وقد يحدث التهاب المثانة أيضًا كأحد المضاعفات الناتجة عن مرض آخر.

يُعالج التهاب المثانة الناتج عن البكتيريا عادة بالمضادات الحيوية ولكن يعتمد علاج الأنواع الأخرى منه على السبب وراءه.