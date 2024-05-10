سرطان البنكرياس أكثر الأنواع فتكًا بصحة الإنسان.. الأعراض وعوامل الخطر

يصعب علاج سرطان البنكرياس، مما يجعل أطباء الأورام يواجهون تحديات كبيرة وهو ليس من أنواع السرطان الشائعة، ولكن لا يوجد شخص آخر يتمتع بنفس القدر من المكر: فالضحايا وأطبائهم لا يعرفون عن سرطان البنكرياس إلا بعد فوات الأوان للعلاج.

وفي حين أن معدلات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمعظم أنواع السرطان زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أنه بعد خمس سنوات من التشخيص لا تزال النسبة 8% فقط لمرضى البنكرياس، ومتوسط ​​العمر المتوقع بعد التشخيص هو سنتين إلى ثلاث سنوات فقط، وغالباً ما يتبقى لدى المرضى أشهر فقط.

السبب: لم يكن هناك أي تقدم طبي تقريبًا في علاج سرطان البنكرياس، مما أدى إلى زيادة مطردة في معدلات البقاء على قيد الحياة لأنواع الأورام الأخرى في العقود الأخيرة.

أعراض سرطان البنكرياس

في المراحل المبكرة من المرض، لا يسبب سرطان البنكرياس أعراضًا غير محددة، أو يسبب فقط أعراضًا غير محددة، مثل فقدان الشهية أو الشعور بالضغط في الجزء العلوي من البطن ، والتي قد يكون لها أيضًا أسباب أخرى.

حتى آلام الظهر المستمرة التي لا يمكن تفسيرها بالتوتر أو الوضعية السيئة يمكن أن تكون رسالة ولا تظهر الأعراض الهامة، مثل الألم الشديد أو فقدان الوزن بشكل ملحوظ أو اليرقان ، إلا بعد تقدم المرض.

عوامل الخطر لسرطان البنكرياس

نمط الحياة : التدخين والسمنة واتباع نظام غذائي غني بالدهون واللحوم والإفراط في استهلاك الكحول هي عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ومع ذلك، فإن العلاقة ليست واضحة كما هو الحال بالنسبة للتدخين وسرطان الرئة.

الالتهاب : إن تأثير التهاب البنكرياس المزمن على خطر الإصابة بسرطان البنكرياس واضح.

مرض السكري : ليس مقدمة مباشرة لسرطان البنكرياس، مثل الأورام الحميدة التي تسبب سرطان القولون والمستقيم ولكن مرض السكري غالبا ما يسبق تشخيص السرطان.

الوقاية من ذوي الإعاقة

وبصرف النظر عن التوصيات المتعلقة بنمط حياة صحي عام، فإن علم الأورام لا يقدم أي تدابير وقائية خاصة ولا تدخن، ولا تشرب الكحول، واتبع نظامًا غذائيًا يمنع مرض السكري - فليس هناك سوى القليل مما يجب على الناس حماية البنكرياس من السرطان.