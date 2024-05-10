محكمة العدل الدولية: ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن ليبيا انضمت لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت اليوم طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير المؤقتة التي سبق أن نصت عليها المحكمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الانتهاكات والمعاقبة عليها، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).

واضافت جنوب إفريقيا في طلبها المقدم، أن التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة من قبل ليست قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها.