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الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محكمة العدل الدولية: ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن ليبيا انضمت لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت اليوم طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير المؤقتة التي سبق أن نصت عليها المحكمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الانتهاكات والمعاقبة عليها، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).
واضافت جنوب إفريقيا في طلبها المقدم، أن التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة من قبل ليست قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها.

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