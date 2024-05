اشتباك متظاهري المناخ مع الشرطة خارج مصنع تسلا العملاق

اخترق متظاهرون من أجل المناخ في ألمانيا حواجز الشرطة، الجمعة، وسط اشتباكات بين النشطاء وسلطات إنفاذ القانون. وصل المتظاهرون إما إلى (وفقًا للمتظاهرين) أو بالقرب (وفقًا للشرطة المحلية) من أرض مصنع تسلا جيجا في جرونهايد، ألمانيا، بالقرب من برلين. إنه جزء من عرض توضيحي مخطط له لمدة خمسة أيام قبل تصويت الحكومة المحلية الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان مصنع تسلا يمكن أن يتوسع.

تُظهر مقاطع فيديو تم الإبلاغ عنها على وسائل التواصل الاجتماعي نشطاء، كان العديد منهم يخيمون في بيوت الأشجار في مخيمات الغابات القريبة، وهم يركضون نحو مبنى تسلا في الموقع. إلى ذلك، قالت صحيفة فيلت الألمانية إن شخصا واحدا على الأقل من المشاركين أصيب. وبحسب ما ورد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات لمحاولة إحباط الحشد، وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص على الأقل.

وقال متحدث باسم إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات لـ Wired إنهم كسروا حواجز الشرطة واقتحموا أرض تيسلا. وقالت لوسيا ميندي من شركة Disrupt Tesla: "لقد دخل ثمانمائة شخص إلى مقر المصنع الضخم". ومع ذلك، نشرت الشرطة المحلية على X (منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Musk) أن النشطاء لم يصلوا إلا إلى حقل مواجه للموقع. وأضافوا: "لقد تمكنا من منعهم من الدخول حتى الآن".

تواجه الشرطة نشطاء البيئة في غابة بالقرب من مصنع تسلا جيجافاكتوري للسيارات الكهربائية في 10 مايو 2024 بالقرب من جروينهايد، ألمانيا. وقد جاء النشطاء من جميع أنحاء ألمانيا للمطالبة بوقف خطط تسلا لتوسيع المصنع، والتي قد تنطوي على قطع ما لا يقل عن 50 هكتارًا من الأشجار. كما يدعم بعض السكان المحليين الاحتجاج، مشيرين إلى الضغط الذي يتعرض له احتياطي المياه الجوفية المحلي من المصنع.



للوهلة الأولى على الأقل، من السهل أن نتساءل لماذا يبذل النشطاء الكثير من الطاقة لمحاربة شركة تسلا. بعد كل شيء، على الرغم من ترويج ماسك اليميني المضطرب بشكل متزايد للمؤامرة وتقديم الطعام النازي لـ X، فإن شركات صناعة السيارات الأخرى التي تروج للسيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز تبدو وكأنها أهداف أكثر ملاءمة (ناهيك عن إنفاق شركات الوقود الأحفوري مبالغ كبيرة على المعلومات المضللة المناهضة لإصلاح المناخ). ومع ذلك، هناك عدة عوامل تجعل القضايا التي تكمن في قلب الاحتجاجات أقل بساطة.

أظهر تصويت (غير ملزم) في فبراير أن سكان جرونهايد يعارضون التوسع بنسبة اثنين إلى واحد تقريبًا. إذا لم يكن هناك أي سبب آخر، فإن حصول الحكومة المحلية على فرصة لتجاهل الإرادة الساحقة للناخبين باسم الرأسمالية يكفي لإثارة دهشة أي شخص يرفض حكم الأقلية.

تشير Wired إلى أن المنطقة هي أيضًا واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في ألمانيا، ويشعر السكان بالقلق من أن المصنع الضخم سوف يستنزف الموارد، مما يترك أقل بكثير للبشر الذين يعيشون هناك. ويمكن للمحطة أيضًا أن تلوث إمدادات المياه المحلية.

يبدو أن هذه المخاوف لها ما يبررها: فالمحطة مرخصة لاستخدام 1.4 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وأشار تقرير منفصل صادر عن مجلة Wired يوم الثلاثاء إلى أن هذا يكفي لتزويد مدينة كبيرة. أما بالنسبة لمخاوف التلوث، فقد تم تغريم شركة تسلا في عام 2019 من قبل وكالة حماية البيئة بسبب العديد من الانتهاكات المتعلقة بالنفايات الخطرة في أحد مصانع كاليفورنيا. دفعت الشركة مبلغًا إجماليًا قدره 31000 دولار للتسوية. (بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا حوالي 76 مليار دولار في عام 2019).

لكن بعض المجموعات المحتجة لديها مخاوف تذهب إلى أبعد من تلك القضايا الأكثر إلحاحًا التي تؤثر على السكان المحليين، وبدلاً من ذلك تتعامل مع حركة السيارات الكهربائية بأكملها. وقالت إستر كام، المتحدثة باسم Turn Off the Tap on Tesla، لموقع Wired: "إن شركات مثل Tesla موجودة لإنقاذ صناعة السيارات، وليست هناك لإنقاذ المناخ".

ووصف ناشط آخر، أعطى وايرد اسم مارا فقط، المصنع بأنه نتيجة "للرأسمالية الخضراء". إنها تنظر إلى حركة السيارات الكهربائية على أنها ليست أكثر من مجرد عرض مسرحي باسم الربح. وقالت: "لقد فكرت هذه الشركات تمامًا في تحقيق المزيد من النمو، حتى في أوقات الأزمات البيئية".

لن أقول بالضبط إن تحويل الطائر إلى حركة السيارات الكهربائية هو حل "عملي" لأزمة المناخ الحقيقية والملحة للغاية. بغض النظر عن أفكارك حول هذه المسألة، يحتاج العالم إلى التحرك بسرعة لدرء التأثيرات الأكثر تدميراً لتغير المناخ، والإجماع العلمي هو أن التحول المخطط له إلى المركبات الكهربائية سوف يحتاج إلى لعب دور مركزي.

وبحسب ما ورد أبلغت تسلا موظفيها في المصنع للعمل من المنزل يوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق المصانع بسبب الاحتجاجات المخطط لها. أما بالنسبة لاحتجاجات يوم الجمعة، فقد ذكرت صحيفة فيلت أن الوضع قد هدأ بحلول فترة ما بعد الظهر – على الأقل في الوقت الحالي.