مودرن فيوتشر يتعادل ايجابيًا مع البنك الأهلي في دوري NiLE

الدوري المصري الممتاز

تعادل فريقا مودرن فيوتشر والبنك الأهلى إيجابيا بهدف لكل فريق ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



سجل كريم بامبو مبكرًا لصالح فريق البنك الأهلي بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 3 وأدرك مودرن فيوتشر التعادل سريعًا في الدقيقة 7 عن طريق الظهير الأيسر جوناثان نجويم.

وتعرض سعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي للطرد في الدقيقة 91 من المباراة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز ال11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا آخر.