بالأسماء .. إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بشمال سيناء

أصب 13 شخصًا علي طريق بئر العبد القنطرة بشمال سيناء بمنطقة قرية رابعة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ومكيروباص وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

حادث تصادم في شمال سيناء

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ؛عبد الرحمن صابر فرج محمود عاما 19 سنة أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآلام بالظهر وآمال محمد عبد اللطيف 45 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد محمود محمد 17 سنة من سوهاج أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات

كما خلف الحادث عن إصابة ؛ طبيب محمد أنس عبد المولى 25 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسيد رياض سيد عودة 14 سنة أصيب جرح قطعي بفروة الراس 3 سم وبالجبهة 3 سم وكدمات متفرقة بالجسم ومصطفى اسماعيل احمود 27 سنة أصيب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى

كما اصيبت "رشا إسماعيل احمود 19 سنة أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومحمود سيد زيتون موسى 31 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والركبة اليمنى وموسى إسماعيل احمود 25 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأمينه سالم سليمان محمد 21 سنة أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وسلمى موسى اسماعيل وطفلة أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله موسى اسماعيل 15 سنة أصيب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي سالم سالم 48 سنة أصيب بخلع بالكتف الأيسر

القبض على المتهمين بإلقاء طوبة علي شاب بالسلام

علي صعيد اخر ، امرت نيابة شرق القاهرة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب عثر عليه مقتولا فى السلام، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لاستكمال التحقيقات.

تبين من التحريات الأولية ان الجثة لشاب كان يستقل دراجة بخارية، وأثناء مروره من المنطقة قام شابان بالقاء حجر "طوبة" أصابه فى رأسه فسقط قتيلا وفرا هاربين، ألقى القبض عليهما واعترفا بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام ،بالعثور على جثة شاب فى أحد الشوارع، بالانتقال لمكان البلاغ تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر بها إصابة فى الرأس تسببت فى الوفاة.

تبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن شابين وراء الواقعة ، حيث قام أحدهما بإلقاء حجر أصابه فى الرأس تسبب فى الوفاة،وألقى القبض على المتهمين واعترفا بالواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما.