زيارة المشرف الفنى لكرة السلة لمشروع البطل الأوليمبي بالقليوبية

تفقد الدكتور احمد سلامه المشرف الفنى لكرة السلة بالاتحاد المصرى لكرة السلة، خلال زيارته اليوم الجمعة 10 مايو 2024، مركز كرة السلة بنات مرحلة البراعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية، بملعب المدرسة الفندقية ببنها ، بحضور الكابتن محمد عبدالعزيز المشرف العام للمشروع بالقليوبية ، والدكتور عبدالرحمن شمس دكتور التغذية للمشروع وحضور جميع المدربين وادارى المشروع .

حضر الدكتور احمد سلامه المشرف الفنى ، وذلك فى اطار المتابعة الفنية والتقييم جزءا من التدريب لمركز السلة بنات مرحلة البراعم ،كما اشاد بالحضور المميز للاعبات ، واكد على ضرورة أن يكون لديهم نوع من الثقافة العامة والالتزام والانضباط الرياضي والأخلاقي والديني، حيث أن هذه الصفات من أهم سمات ومقومات صناعة البطل الاوليمبي مع الاهتمام بالتغذية الجيدة والنوم الجيد للاعبات ، وفحص جميع السجلات الخاصة بالمشروع، واطلع على دفاتر زيارات المشرف الفنيين للمشروع

تأتي الزيارة فى اطار حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة المشروع لضمان سير المشروع بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة في اختيار أبطال مصريين قادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف الرياضات على المستوى العالمي ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، ودكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وإشراف دكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وكابتن محمد عبدالعزيز مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية