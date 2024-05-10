تصادف مروره بالشارع.. كشف لغز العثور على شاب مقتولا فى السلام

أمرت نيابة شرق القاهرة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب عثر عليه مقتولا فى السلام، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لاستكمال التحقيقات.

تصادف مروره بالشارع.. القبض على المتهمين بإلقاء طوبة علي شاب بالسلام

تبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب كان يستقل دراجة بخارية، وأثناء مروره من المنطقة ألقى شابان بإلقاء حجر "طوبة" أصابه فى رأسه فسقط قتيلا وفرا هاربين، ألقى القبض عليهما واعترفا بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام بالعثور على جثة شاب فى أحد الشوارع، بالانتقال لمكان البلاغ تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر بها إصابة فى الرأس تسببت فى الوفاة.

تبين من تفريغ كاميرات المراقبة أن شابين وراء الواقعة ، حيث قام أحدهما بإلقاء حجر أصابه فى الرأس تسبب فى الوفاة، وألقى القبض على المتهمين واعترفا بالواقعة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما.

القصة الكاملة للإصابة شاب سقطت عليه لوحة إعلانات بالمنصورة

وفي سياق متصل ، شهدت منطقة كوبري سندوب بمحافظة الدقهلية، سقوط لوحة إعلانات على شاب يقود موتوسيكل.

وتسببت لوحة الإعلانات في إصابة الشاب بنزيف وكسر فى الأنف بعد سقوطها عليه من أعلى كوبري سندوب بمحيط جامعة السلاب بالمنصورة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من نقطة تأمين المستشفى العام التخصصى بوصول شخص مصاب بكسر في الأنف ادعاء سقوط جسم صلب عليه.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين سقوط لوحة إعلانية من أعلى كوبرى منية سندوب اتجاه أكاديمية السلاب بالمنصورة، أثناء قيادته موتوسيكل ويدعي محمد بدران طريف يوسف (20 سنة)، ومقيم بمنية سندوب، كما تبين إصابته بكسر ونزيف بالأنف.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.