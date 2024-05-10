حددت محكمة النقض جلسة 12 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الطعن على قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة، بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب 6 أشهر، في قضية عقر كلبه مدير البنك محمد الماوي والتسبب في وفاته.

12 مايو .. طعن زوج الإعلامية أميرة شنب على حكم حبسه

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قررت قبول استئناف زوج المذيعة أميرة شنب والحبس لمدة 6 أشهر بدلا من 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

كما قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، بتخفيف العقوبة لحبس ٦ شهور بدل ٣ سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بمعاقبة زوج المتهم الأول “زوج المذيعة أميرة أبو شنب” لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومعاقبة المتهمة الثانية “ربة منزلها” بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١٧ فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

سجن زوج الإعلامية أميرة شنب

وأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة أبو شنب، المسئول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وأسلحة نارية بالأقصر

كما القت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر، القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي، وبحوزته مخدرات وسلاح ناري، وسبق اتهامه فى قضية سلاح سابقا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى «أع.ع» عاطل، 22 عاما، مقيم بناحية الضبعية بذات الدائرة، أثناء الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته سلاح ناري خرطوش محلي الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار، وكيلو و500 جرام من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه ضبطه، أقر بحيازة المخدرات بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة الحية بهدف الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.