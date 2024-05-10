«التشكيليين» تفقد 3 ملايين جنيه تبرعات

بسبب انتحال صفة أعضاء مجلس النقابة

تبرع فى نهاية العام الماضى أحد الفنانين التشكيليين بوقف خيرى لصالح النقابة كمساهمة منه فى تقديم دعم لأعضاء الجمعية العمومية، وتم تدشين احتفال للمتبرع للاستحواذ بشكل غير قانونى على قيمة التبرع الذى يقدر بثلاثة ملايين جنيه، وذلك بعد أن ادعى عدداً من الأشخاص أنهم أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتخبين للتحايل على نص المادة 33 التى تقتضى موافقة أعضاء المجلس على التبرعات وانهم قد وافقوا على هذا التبرع فى حين أن الأعضاء المنتخبين ليس لديهم علم بوجود تبرع للنقابة.

وبحسب كلام ريهام عمران أمين عام نقابة التشكيليين تم إيداع هذا الوقف الخيرى خارج الحساب الرسمى للنقابة، وذلك بأحد البنوك بالمخالفة للقانون بمعرفة كل من صفية القبانى النقيب العام ومرفت السويفى أمين الصندوق منفردتين دون أى رقابة على هذه الأموال ولا إمكانية وجود صرف قانونى منها بدون اتخاذ الاجراءات القانونية أوموافقة مجلس الإدارة المنتخب على فتح الحساب وفقا للمادة ٤٢ من قانون النقابة فى هذا الشأن، ودون أصحاب الاختصاص فى التوقيع على حسابات النقابة (الوكيل والأمين العام) بالمخالفة للمواد ٣٥ و٣٦ من القانون، والمواد ٤٩ و٥٠ من اللائحة وهذا الحساب متحفظ عليه منذ ديسمبر ٢٠٢١ وصدر حكم قضائى فى نوفمبر ٢٠٢٣ من محكمة القاهرة الاقتصادية بالإبقاء على تجميده.

وأشارت ريهام عمران أمين عام النقابة أنه فور علمها بما سبق بشأن الوقف الخيرى الذى لم يتم إيداعه فى حساب النقابة الرسمى وقبوله من غير ذى صفة قامت بالتواصل مع الفنان المتبرع وتصعيد الأمر للجهات المعنية حفاظاً على المال العام للفنانين أعضاء الجمعية العمومية والخاص للفنان المتبرع.

ومؤخراً فى مطلع شهر مايو تمكن الفنان المتبرع من الحصول على أمواله دون حدوث أضرار مالية، كما أن عمران حصلت على وعد منه بأن يتم لاحقاً التبرع إن أمكن لصالح الفنانين بالحساب الرسمى للنقابة والتأكد من عدم وجود أى محاولات خارجة عن القانون للسيطرة على أموالهم.

كما أكدت على شكرها للفنان المتبرع الذى رفض ذكر اسمه لمحاولته الصادقة فى تقديم دعماً لزملائه الفنانين، كما أبدت شديد أسفها وحزنها على خسارة الفنانين لهذا الدعم بسبب الخارجين على القانون ومنتحلى الصفة الكاذبة لعضوية مجلس إدارة النقابة، مؤكدة أن الجهات المعنية سوف تتخذ إجراءاتها القانونية بشأن المتسببين فى ذلك.