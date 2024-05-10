انزلاق السودان إلى الفوضى يمهد الطريق للقاعدة للعودة إلى معقلها التاريخي

حذر أبو حذيفة السوداني ، وهو زعيم رفيع المستوى في تنظيم القاعدة ، في بيان صدر في أكتوبر 2022، لقد حانت لحظة السودان، الفوضى هي فرصتنا لزرع بذور الجهاد .

أبو حذيفة السوداني

ربما بدت كلماته سابقة لأوانها في ذلك الوقت، لكن عاما من الحرب الأهلية الوحشية أغرق السودان الآن في نوع من الفوضى التي تزدهر فيها الجماعات الإرهابية، إن خطر اكتساب تنظيم القاعدة للأرض في السودان أصبح الآن حقيقيا للغاية وأعتقد أنه لا يعرض للخطر البلد نفسه فحسب، بل أيضا الأمن الإقليمي وربما العالمي.

في أبريل 2023 ، اندلع القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ، مما خلق فراغا في السلطة يتوق المتطرفون إلى ملئه.

وفي الوقت نفسه، تعمل قوات الدعم السريع، وهي مجموعة تطورت في ظل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة وكانت متحالفة معه ذات يوم، على إحكام قبضتها في المناطق الاستراتيجية مثل دارفور وجنوب الخرطوم.

والواقع أن كلا من الجماعة شبه العسكرية والقوات المسلحة اتهمت بتجنيد مقاتلين إسلاميين، الأمر الذي أدى إلى تغذية المخاوف من أن الحرب الأهلية، بغض النظر عن المنتصر سوف تثبت أنها موطئ قدم للجماعات المتطرفة.

بصفتي باحثا في سياسة الدفاع وخبيرا في مكافحة الإرهاب، أشعر بالقلق من أن السودان يخاطر بأن يصبح معقلا لتنظيم القاعدة.

وقاعدة محتملة لتنسيق الهجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، إن استيلاء قوات الدعم السريع المحتمل على السودان يمكن أن يعكس أفغانستان ما قبل 9/11، حيث سهلت سيطرة طالبان صعود تنظيم القاعدة.

أعضاء تنظيم القاعدة، الذين يبحثون عن فرص لتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه في الشرق الأوسط، يستجيبون بالفعل للدعوات للتوجه إلى السودان.

عقود من الاضطرابات والتطرف

تسبق الحرب الأهلية في السودان القتال الحالي بعقود. اشتعلت في عام 1989 عندما استولى البشير على السلطة ، مما أدى إلى مواءمة الأمة مع الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة.

فرض الشريعة الإسلامية وفي عام 1991 آوى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

في ظل نظام البشير، أنشأ بن لادن معسكرات تدريب ووسع الشبكة المالية لتنظيم القاعدة، ووضع الأساس لهجمات 11/9 الإرهابية.

وفي مواجهة عقوبات دولية بسبب دعمه للإرهاب، طرد السودان بن لادن في عام 1996.

لكن رعاية البشير لميليشيا الجنجويد، مهندسي الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003، عززت تحالفه مع المتطرفين الإسلاميين.

تحت التدقيق، أعاد البشير تسمية الجنجويد باسم قوات الدعم السريع في عام 2013، وعين عضو الجنجويد السابق محمد حمدان "حميدتي" دقلو قائدا لها واحتفظ بتكتيكاتهم الوحشية.

سرعان ما تحول انقلاب عام 2021، الذي دبره الجنرال عبد الفتاح البرهان من القوات المسلحة السودانية وحميدتي من قوات الدعم السريع، إلى صراع على السلطة بين الرجلين، مما أشعل الصراع الحالي في السودان.

واليوم، مع وجود حميدتي على رأس السلطة، تواصل الجماعة شبه العسكرية حملتها القمعية في غرب دارفور، منخرطة في تطهير عرقي مزعوم ضد شعب المساليت الأصلي.

وفي الوقت نفسه، سهل هجوم بالسجن في أبريل 2023، ألقى الجيش السوداني باللوم فيه على متمردي قوات الدعم السريع، هروب حلفاء البشير، على الرغم من أن الرئيس السابق لا يزال في المستشفى تحت الحراسة.

السودان في قلب الجهاد

ومع الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ربما يتجاهل الغرب الأزمة في السودان والإمكانات التي يحملها تنظيم القاعدة، وهي جماعة لطالما كانت تطمح إلى العودة إلى السودان.

وعلى الرغم من طرده، واصل بن لادن التأكيد على أهمية السودان في خططه للجهاد العالمي، كان هذا واضحا في تسجيله الصوتي ومذكراته عام 2006 التي أشار فيها إلى السودان كقاعدة عملياتية محورية.

كشف منشور عام 2023 للشخصية الرئيسية في تنظيم القاعدة إبراهيم القوسي بعنوان "شظايا من تاريخ القاعدة" أن بن لادن وجه استثمارا بقيمة 12 مليون دولار أمريكي فقط للجهاد في السودان ، مما يسلط الضوء على أهمية المنطقة المستمرة لأهداف القاعدة.

إن جاذبية السودان للمتطرفين تتجاوز صلاته ببن لادن.

يعد السودان، الذي يربط بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى استراتيجيا، موقعا رئيسيا للمتطرفين الإسلاميين الذين يهدفون إلى توسيع نفوذهم في جميع أنحاء المنطقة.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 وعودة طالبان إلى السلطة ، أعاد تنظيم القاعدة تأسيس وجوده في البلاد ، وأعاد فتح معسكرات التدريب والمدارس الدينية.

ولكن قبل ذلك بوقت طويل، كان تنظيم القاعدة قد تطور منذ فترة طويلة من منظمة مركزية في أفغانستان إلى شبكة لامركزية مع فروع عالمية ، من شبه الجزيرة العربية إلى شبه القارة الهندية وصولا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل.

علاقات تاريخية وطموحات جديدة

وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على زيادة تركيز تنظيم القاعدة على السودان وتحركها خطط التوسع التفصيلية لزعيم تنظيم القاعدة السوداني أبو حذيفة السوداني. وأصدر السوداني، وهو شريك سابق لبن لادن وله خلفية سيئة السمعة في أفغانستان والعراق، دعوة متجددة للجهاد.

بعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان، لا يصف بيان السوداني لعام 2022، "الآن حان القتال: رسائل حرب إلى المجاهدين في السودان"، استراتيجية عسكرية للضربات المستهدفة وحرب العصابات في جميع أنحاء السودان فحسب، بل يصف أيضا رؤية للجهاد تمتد من دنقلا في شمال البلاد إلى دارفور في جنوبها، مع الخرطوم كمركز قيادة.

كما أوضح تنظيم القاعدة تهديده في رسالة في الذكرى 22 لهجمات عام 2001 على الولايات المتحدة، واعدا: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تطغى الضربة التالية على أهوال 9/11".

هذا الإعلان، إلى جانب الوجود المتصاعد للجماعة في مناطق الصراع مثل النيجر وليبيا، يضعهم بنشاط في موقع لاستهداف المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم. في الواقع، أشار تقرير للأمم المتحدة لعام 2022 إلى أن تنظيم القاعدة كان يخطط لهجمات بارزة، ربما في البحر.

ماذا يعني استيلاء المتطرفين على السلطة

وينبغي عدم الاستهانة بإمكانيات تنظيم القاعدة في السودان الغني بالموارد. تاريخيا، كانت عمليات المجموعة من أفغانستان محدودة الموارد مدمرة. في السودان ، مع وفرة النفط والذهب والأراضي الخصبة ، يمكن تضخيم قدراتها بشكل كبير.

يوفر السودان قاعدة مربحة لمن يمسك بالسلطة. ومما لا شك فيه أن إقامة روابط مع طرفي الحرب الأهلية ستكون ذات فائدة مالية ضخمة لتنظيم القاعدة إذا انتصر أي من الجانبين، بنفس الطريقة التي كان عليها حكم البشير قبل جيل.

كما أن وصول السودان إلى البحر الأحمر يجعله يشكل تهديدا أكبر من العراق وأفغانستان مجتمعين.

إن الحصول على معقل سوداني يمكن أن يمكن فروع القاعدة في جميع أنحاء اليمن والصومال ومنطقة الساحل، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات الإقليمية وتهديد طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر.

ومن المثير للاهتمام أن تقرير الأمم المتحدة الصادر في تموز/يوليو 2022 كشف أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن كان يعزز قدراته البحرية.

ويمكن أن تؤدي عودة قدرات تنظيم القاعدة في المنطقة إلى زيادة القرصنة والحصار العسكري وتدفق الأسلحة غير المنظم، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية والتسبب في اضطرابات جيوسياسية أوسع نطاقا.

ولكن في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة توجيه الموارد والاهتمام إلى الحروب في أوروبا والشرق الأوسط ومواجهة الصين، يبدو أن السودان قد تراجع إلى أسفل قائمة أولوياته.

ومما يزيد الأمور تعقيدا أن ردود الولايات المتحدة متشابكة في المصالح المتضاربة لحلفائها الخليجيين الذين يدعمون مختلف الفصائل في الحرب الأهلية في السودان.