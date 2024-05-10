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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في بعض البنوك المصرية

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري.. اليوم شهد سعر الدينار الكويتي خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي أمام الجنية المصري، استقراراً، وسجل في البنك الأهلى المصرى 153.09 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 148.99 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.59 جنيه للشراء، و154.08 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السباق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، سعر صرف الدينار الكويتي، ويحرص قسم الاقتصاد بالوفد على تقديم اسعار مختلف السلع بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الاسعار، لاسيما اسعار العملات والدينار الكويتي، والذي جاء سعره اليوم على النحو الآتي:

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سعر الدينار اليوم الجمعة بنهاية التعاملات

وسجل في البنك الأهلى المصرى 153.09 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 148.99 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.59 جنيه للشراء، و154.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي
وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 146.95 جنيهًا للشراء، و153.96 جنيهًا للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 151.11 جنيهًا للشراء، و155.8 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10 مايو في البنك الاهلي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 153.1 جنيهًا للشراء، و154.12 جنيهًا للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 153.86 جنيهًا للشراء، و154.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 143.42 جنيهًا للشراء، و153.95 جنيهًا للبيع.

ووفق مراقبين، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لا سيما أن معدل التضخم ما زال فوق 30%، إذ تسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.

 

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