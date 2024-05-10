جلسة صلح بين عامر ومختار فى حضرة وزير الشباب وكبار الإسكندرية

أسدل الستار على الصراع القانونى بين المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة وبين أشرف مختار عضو مجلس ادارة النادى الذى كان يهدد باللجؤ الى اللجنة الاوليمبية والشباب والرياضة بالحكم الذى حصل عليه ضد رئيس النادى فى قضية السب والقذف والتى أنتهت بحبس عامر ٣ شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة ١٥٠ الف جنيه بعد ما رفض الدكتورعمر خميس الغنيمى نائب النادى التوقيع على عقد جمعية عمومية طارئة لعزل رئيس النادى فى الوقت الذى تضامن مع الغنيمى فى قراره كل من عضوى المجلس رامى فتح الله والدكتورة ماهينور سامح

وقد عقدت اليوم جلسة صلح بين عامر ومختار داخل نادى سموحة على هامش افتتاح بطولة الفروسية فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الذى سعى الى الصلح بينهما حفاظا على هيبة المحافظة وهو ما أيده فيه رجل الاعمال خميس الغنيمى والد نائب رئيس النادى حيث طالبوا والد أشرف مختار بالحفاظ على استقرار سموحة والمضى قدما فى خدمة أعضاء الجمعية العمومية فى جلسة أشبه بقعدة العرب

فى المقابل لم تتضح الرؤية بخصوص عضو المجلس أحمد عجلان الذى تقدم بإستقالته غضبا لعدم تطبيق اللائحة على رئيس النادى وعزله مثلما حدث الامر معه فى بداية عمر المجلس الحالى معتمدا على الحكم الذى صدر لصالح عضو المجلس أشرف مختار الذى تصالح مع رئيس النادى فى مفاجأة من العيار الثقيل