التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة الأسنان بـالقليوبية

أعلنت نقابة الأسنان بالقليوبية، برئاسة الدكتور أحمد شوقي غيث رئيس النقابة الفرعية ونقيب أطباء أسنان القليوبية، التشكيل الجديد لهيئة المكتب بالنقابة العامة، وذلك بعد اعتماد نتائج انتخابات 26 أبريل 2024م، وجاء تشكيل هيئة مكتب نقابة الأسنان بـالقليوبية:-

الدكتور أحمد شوقي غيث نقيبًا لأطباء أسنان القليوبية.

الدكتور أمير حامد أمين عام.

الدكتور تامر الضعيف أمين عام مساعدز

الدكتور أحمد صلاح مسلم أمين صندوق.

الدكتور حاتم يسري أمين صندوق مساعد.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان الفرعية بالقليوبية، أجريت على قائمتين، الأولى الدكتور زكي حلمي مرشح على مقعد النقيب، والدكتور عمرو توفيق سليمان، مرشح فوق السن، والدكتور أمير حامد جودة، مرشح تحت السن، والقائمة الثانية ضمت الدكتور أحمد شوقي غيث، مرشح نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، والدكتور أحمد صلاح مسلم، مرشح فوق السن، والدكتور صالح أحمد عزت، مرشح تحت السن، وتمت في لجنتين وسط إجراءات أمنية وإشراف قضائي، وإقبال جيد من أطباء الأسنان.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كلا من:-

الدكتور أحمد شوقي على مقعد النقيب بحصوله على 210 أصوات، بفارق صوتين عن منافسه الدكتور زكي حلمي الذي حصد 208 أصوات، على مقعد فوق السن، تقدم الدكتور أحمد صلاح بحصوله على 232 صوتًا، مقابل 188 صوتًا على منافسه على المقعد الدكتور عمرو توفيق، وتقدم الدكتور أمير حامد على مقعد تحت السن بحصوله على 219 صوتًا مقابل 173 صوتًا لمنافسه الدكتور صالح أحمد، وتصعيد الدكتور تامر أحمد الضعيف عضوا فوق السن.