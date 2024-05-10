موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي

يواجه فريق الكرة الاول بنادي باير ليفركوزن نظيره أتالانتا في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي مساء الأربعاء الموافق 22 من شهر مايو الجاري، على ملعب أفيفا ستاديوم بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

وستقام المباراة في العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

وسيواجه باير ليفركوزن على المقابل نظيره أتالانتا الإيطالي الذي تفوق بدوره ضد مارسيليا الفرنسي اليوم بثلاثية نظيفة.

حسم باير ليفركوزن الألماني اليوم التأهل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام ضيفه روما الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب باي أرينا.

واستغل باير ليفركوزن تفوقه ذهابًا بهدفين نظيفين، ليتأهل في مجموع المباراتين بنتيجة 4-2 أمام روما.

وبهذه النتيجة يستمر باير ليفركوزن في سلسلة اللاهزيمة في رقم قياسي جديد، ليصل الفريق الألماني إلى 49 مباراة من دون هزيمة.