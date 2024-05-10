اصلاح هبوط أرضي بثلاث مناطق بحى شرق شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في إصلاح هبوط ارضى بثلاث مناطق متفرقة بحى شرق شبرا الخيمة وتحديدا في شارع فؤاد محي الدين ببهتيم وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة وشارع 15 مايو أمام شارع الحبيبي بحي شرق شبرا الخيمة

وعلى الفوى انتقلت الأجهزة المعنية للمواقع الثلاثة وشملت كل من إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بالحي وطوارئ الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وقوات قسم ثان شبرا الخيمة وإدارة المرور.

وتم الكشف على الشبكات الموجودة بالمواقع ذوتبين سلامة الشبكات بشارع فؤاد محي الدين وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة ووجود مياه صرف بالموقع بشارع 15 مايو أمام مسجد الحبيبي وتم شفطها وتم ردم الهبوط بالمواقع الثلاثة.