حفاظًا على البيئة.. تطوير سماد عضوي يقلل من انبعاث الغازات الدفيئة

حفاظًا على البيئة وسعيًا لهواء وتربة وماء نظيف طور مجموعة طلاب من جامعة كورسك الروسية سماد عضوي يعتمد على مخلفات إنتاج الفطر، مما سيقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقالت مؤلفة المشروع كريستينا كافونباييفا:" المشروع يقضي بتطوير تكنولوجيا إتلاف نفايات إنتاج الفطر، وتكمن فكرته الرئيسية في الحصول على الأسمدة العضوية، وهي الفحم الحيوي الذي سيكون عبارة عن خليط من أصل نباتي، يتم الحصول عليه نتيجة لإجراء العمليات الخاصة بالمعالجة الحرارية، ويمكن أن يسمى المشروع بأنه "بيئي" لأنه مرتبط بمنع انبعاثات غازات الدفيئة أو التقليل منها، وسيتم تخفيضها بسبب أن التكنولوجيا التي قدمناها ستسمح بتحويل الكربون المتراكم في كتلة الفطر إلى الكربون العضوي في التربة، مما يزيد من خصوبة التربة، وبشكل عام، يقلل من سرعة تدفقات ثاني أكسيد الكربون في التربة".

وأوضحت كافونباييفا أيضًا أن هذا النوع من الأسمدة العضوية يمكن استخدامه من قبل الشركات، نظرا لوتيرة نمو إنتاج الفطر في روسيا،. وأضافت: "فكرتنا تتمثل على وجه التحديد في تحقيق مبدأ معالجة المواد الخام الثانوية، مما سيسمح للشركات بالحد من مساحات مستودعات مواد النفايات، مما سيؤدي إلى تجنب تراكم النفايات التي تتحلل وتؤثر سلبا على البيئة وتكون مصدرا لغازات الدفيئة".

وتجري الآن بمساعدة المنحة المالية التي قدمها صندوق دعم الابتكارات بمبلغ 500 ألف روبل، البحوث العلمية الميدانية، ويمر المشروع بمرحلة التنفيذ، أما المنحة المالية فستساعد، بحسب كافونباييفا، في إدخال تعديلات في المشروع والمنتج ودراسة خصائصه بمزيد من التفصيل.

ما هي الغازات الدفيئة

هي غازاتٌ موجودة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض‏، وتتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة تحتِ الحمراء التي تطلقها الأرضُ وتعيد إطلاقها مما يؤدي لرفع درجة حرارة الهواء، وبذلك تقلل من ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء مما يجعلها تساهم في تسخين جوّ الأرض، وبناءً عليه تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي، تعد الصين أكبر دولةٍ حالياً في حجم انبعاثات غازات الدفيئة الضارة التي تنبعث بصفةٍ رئيسةٍ من محطات القوى العاملة بالفحم أو النفط ومن عوادم السيارات.