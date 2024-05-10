الجيش السوداني يكثف عملياته لتحرير مدينة ود مدني

وسعت القوات المسلحة السودانية عملياتها العسكرية لتحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن مصادر محلية.

وأشارت المصادر لـ"وكالة نوفا"، إلى أن القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها تعزز عملياتها العسكرية لتحرير محور ود مدني - الخياري وأم القرى - ود مدني، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة في قرية ود فقيشة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن قوات الدعم السريع، المليشيات التي تخوض حربا مع الجيش، تلجأ إلى الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار، ما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف جنود القوات المسلحة السودانية.

وعلى مدى الأشهر الماضية، أطلقت المفوضية تحذيرات عدة من ظروف مزرية يعيشها النازحون من البلاد، والفارون من مناطق الاشتباكات، حيث يعانون شحاً في المواد الغذائية والمساعدات الطبية وحتى المياه النظيفة للشرب.

كما نبهت الأمم المتحدة من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها السودان قد تكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق". ووصفت الوضع بـ "شبه الكارثي".

يذكر أن البلاد غرقت منذ 15 أبريل 2023 في صراع دام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.