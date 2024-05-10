برنامج الأغذية العالمي: شرق الكونغو يتعرض لفيضانات غير مسبوقة

أدت الأمطار الغزيرة في شرق الكونغو إلى فيضانات، أثرت على أكثر من 470 ألف شخص، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

شرق الكونغو في فيضانات

دمرت الأنهار والبحيرات الفائضة المحاصيل ، وأغلقت الطرق ، وشردت القرويين ، مع ذكر تغير المناخ كسبب.

وقال أحد المزارعين لبرنامج الأغذية العالمي، إنه كان يكافح من أجل إطعام أسرته المكونة من ستة أفراد بعد أن فقد محاصيله بسبب الفيضانات، وكان يعيش في مأوى مؤقت مع عائلات أخرى نزحت بسبب الفيضانات.

برنامج الأغذية العالمي

وأضاف تقرير برنامج الأغذية العالمي، أن الأشخاص المتضررين من الفيضانات معرضون أيضا للأمراض، وغالبا ما لا يكون لديهم خيار سوى غسل الملابس وأدوات المطبخ في المياه الملوثة بالكوليرا.

وفي بعض المناطق، يحتمي المزارعون بماشيتهم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وأشار برنامج الأغذية العالمي أيضا، إلي إنه يفتقر إلى الموارد اللازمة للاستجابة لاحتياجات الناس في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وتضررت أفريقيا بشدة من الطقس القاسي في الأيام الأخيرة. وفي كينيا، لقي 257 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة ونزح 55 ألفا وفقا لإعلان حكومي يوم الأربعاء.

نعت عائلات ضحايا التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي في شرق الكونغو أحبائهم في حفل أقيم في جوما.

وأدت التفجيرات التي وقعت في مخيمي موغونغا ولاك فيرت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 32 آخرين. ولا يزال نوع المتفجرات المستخدمة غير واضح، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال.

شاهد عيان

وكان عليميتي كيغيهو، الذي نجا من الهجوم، قد لجأ إلى مخيم موغونغا للنازحين في فبراير هرباً من الحرب الطويلة في شرق الكونغو، لكنه هزته الانفجارات أثناء ذهابه لجلب الماء.

وركض عائداً إلى خيمته، حيث عثر على جثث زوجته وطفليه الصغيرين، البالغين من العمر 6 سنوات وسنتين، ممزقة.

وقال كيغيهو، 45 عاماً، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد أخذت الحرب مني كل شيء".

على من يقع اللوم؟

وتبادل الجيش الكونغولي وجماعة متمردة تعرف باسم إم23 الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرات.

وحركة 23 مارس، أو M23، هي جماعة عسكرية متمردة تتكون بشكل رئيسي من عرقية التوتسي التي انفصلت عن الجيش الكونغولي قبل 12 عامًا.

وقد أدى الصراع المستمر منذ عقود في شرق الكونغو إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تقاتل أكثر من 100 جماعة مسلحة في المنطقة، معظمها من أجل الأراضي والسيطرة على المناجم التي تحتوي على معادن قيمة.

ويقاتل البعض في محاولة لحماية مجتمعاتهم وتُتهم العديد من الجماعات بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

الاتهامات

ويتهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي رواندا المجاورة بزعزعة استقرار الكونغو من خلال دعم متمردي إم23.

كما اتهم خبراء الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية رواندا بدعم المتمردين وتنفي رواندا هذه المزاعم.

وانتقد بعض المشيعين في الحفل الرئيس تشيسيكيدي والمجتمع الدولي لفشلهم في إنهاء الصراع المستمر منذ فترة طويلة.

وقال بيانفيت بونان، وهو شاب من جوما، لوكالة أسوشيتد برس: "إذا لم يتمكن من إنهاء هذه الحرب، فعليه أن يستقيل".

وأدى العنف إلى نزوح حوالي 7 ملايين شخص، بما في ذلك الآلاف الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة مثل تلك التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي، وهناك كثيرون آخرون بعيدون عن متناول المساعدات.

ودفعت الهجمات بعض سكان المخيم إلى التفكير في العودة إلى منازلهم، على الرغم من المخاطر التي دفعتهم إلى الفرار في المقام الأول.