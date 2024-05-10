اتحاد المصريين بالخارج يشارك في الملتقى السنوي للجان العمالية بالرياض

صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه وبدعوة من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية حضر الاتحاد ممثلاً بنائبه بالسعودية عادل حنفي، الملتقى السنوي للجان العمالية والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم العمال العالمي، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود، والمهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية.

وأفاد حنفي، أن المؤتمر بدأ بالسلام الملكي السعودي وآيات من الذكر الحكيم ، وتلى ذلك كلمة المهندس ناصر الجرير، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، التي شرح فيها دور اللجنة في حل كثيراً من المشاكل العمالية الخاصة بالعمالة السعودية وغير السعودية التي تعمل على أراضي المملكة، ومشاركة اللجنة في جميع المحافل الخليجية والعربية والدولية التي تخص العمال.

واختتم أيضاً كلمته بالدور التثقيفي للعمال عن طريق للجنة الوطنية للجان العمالية، وذلك ببث البرامج التوعوية لخلق بيئة عمل مناسبة مما يكون لها أثر على إستقرار العمل وزيادة الإنتاج.

وأفاد حنفي أن حضور أثنوا على مبادرة "أعرف حقك" الإلكترونية التي أطلقها منذ فترة الأمير فيصل بن سلطان الرئيس الفخري لمؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفي، وهي مبادرة مجانية لا تهدف للربح هدفها الأساسي هو تثقيف العامل ومعرفته بحقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل السعودي، وبإمكان جميع العمالة من جميع الجنسيات التي تعمل على أراضي المملكة الإستفادة من هذه المبادرة.

واختتم المؤتمر بكلمة نائب رئيس الاتحاد بالسعودية عادل حنفي ممثلاً عن الاتحاد حيث أثنى على دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية التي أنشأت في يناير 2019 في توعية العمالة وحل كثير من مشاكل التي تواجه أبناء الجالية المصرية بالسعودية، وكذلك طمأن الحضور على العمالة المصرية بالمملكة وهي من أقل المشاكل التي تواجه العمالة الأجنبية بالمملكة .

وأشاد بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة تجاه العمالة وحلها كثير من الحالات الإنسانية والمرضية وهذا مايفوق دور عمل اللجنة، كما طمأن نائب رئيس الإتحاد الحضور على الأمن التي تتمتع به الدولتين الشقيقتين، حيث قال إن وجد الأمن وجدت الإستثمارات وجدت السياحة وجد النمو الاقتصادي والاسقرار وهذا ماتتمتع به جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

كما اختتم الملتقى السنوي للجان العمالية بتكريم شركاء النجاح بالمملكة من الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، ومنهم الإتحاد العام للمصريين في الخارج .

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