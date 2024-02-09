عادل حنفي: أزمة تحويلات المصريين بالخارج تكمن في السوق الموازي وتجار العملة

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية، أن هناك اقبال كبير على تحويلات المصريين من خلال البنوك خاصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الخطوات والاجراءات الصارمة التي طبقتها الحكومة المصرية على أصحاب السوق السوداء وتجار العملة بمصر الساعات الماضية.

وقال "حنفي" في تصريحات خاصة للوفد: " التحويلات عن طريق البنوك مشكلتها تكمن في السوق الموازي في الخارج والداخل والحكومة المصرية عملت الفترة الماضية ع ضبط والتحكم في السوق الموازي بمصر، ودول الاقامة الخاصة بالمصريين في الخارج تهتم بمحاربة تلك الأسواق في الخارج لأنها أساس الأزمة ".

وأشار إلى أن زيادة الإقبال على تحويلات المصريين في الخارج عبر البنوك، يأتي بعد حدوث تنشيط في الاقتصاد المصري وجلب رؤوس الاموال والمستثمرين في الفترة الماضية الى مصر، قائلا: " القادم افضل لمصر باذن الله".



وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ضرورة العمل على زيادة الحملات على تجار العملة والقضاء على السوق الموازي من قبل الدولة المصرية، مضيفا: "قريبا سيضخ لمصر مليارات الدولارات وتعديل لسعر الصرف في البنوك وسيقترب من السوق الموازي".

هذا وتواصل الجهات الأمنية في مصر، حملاتها وضرباتها القوية ضد تجار العملة والسوق السوداء، و قامت بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق.