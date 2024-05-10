موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري الممتاز.. غدًا

يتقابل فريقا الاهلى وبلدية المحلة مساء غدا، السبت الموافق 11 مايو الجاري، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الاهلي وبلدية المحلة



تنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت ، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري NILE، مباراة الاهلي وبلدية المحلة إذ تنقل المباراة على أون تايم سبورت 1.

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة بلدية المحلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة بلدية المحلة المرتقبة غدا السبت.



فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف

فاز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلي بأول هدفين عن طريق وسام أبو علي ورضا سليم خلال أحداث الشوط الأول.

ثم سجل عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي الهدف الثالث في مرمى الاتحاد السكندري، في الدقيقة 42 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

فيما سجل الاتحاد السكندري الهدف الأول في مرمى الأهلي عن طريق بواتينج، في الدقيقة 57 قبل أن يحرز النادي الأهلي الهدف الرابع في شباك الاتحاد السكندري عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 65 من ضربة جزاء

وارتقى الأهلي للمركز السابع برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.