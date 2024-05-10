موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تشكف مفاجأة

يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن التفاصيل كافة.

وقالت "غانم"، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة مؤقتًا يومي الخميس والجمعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى اليوم الجمعة تصل إلى 34 درجة على القاهرة الكبرى، إذ تسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى شهدت ارتفاعًا منذ أمس، ولكن ستعتدل الأجواء مرة أخرى اعتبارًا من مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع، إذ تعود الأجواء الباردة ليلا، مع وجود نشاط في حركة الرياح وستكون محملة بالأتربة والرمال المثارة على شمال الصعيد فقط.

ولفتت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، وقد يكون هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع استمرار اضطراب الأمواج على البحر المتوسط.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى تنخفض غدًا السبت، مشيرة إلى أن العواصف الترابية والرملية ستكون اليوم فقط، ولكن غدًا لن يكون هناك فرصًا للعواصف، وعلى مدار الأسبوع سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية.