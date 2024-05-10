الجمعة 10 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الدوما الروسي يوافق على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين رئيسًا للوزراء

أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، تعيين ميخائيل ميشوستين، رئيسًا للوزراء، خلال جلسته العامة.

وجاء في نص قرار مجلس الدوما أن "مجلس الدوما (المجلس الأدنى) من الجمعية الفيدرالية الروسية،1، قرر قبول تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لحكومة روسيا الاتحادية".

وتابع: "2، رفع القرار إلى رئيس روسيا الاتحادية، 3، يدخل القرار حيز التنفيذ فور الموافقة عليه".

 

وفي السياق ذاته، أكد ميشوستين أن الحكومة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات الواردة في خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، في 29 فبراير الماضي، بشأن أهداف التنمية الجديدة.

وقال ميشوستين، خلال كلمة أمام مجلس الدوما عقب موافقة المجلس على تعيينه رئيسًا للوزراء، إن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات الواردة بخطاب الرئيس، وتحقيق أهداف التنمية الجديدة".

وأكد ميشوستين أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي أجريت في مارس الماضي، أظهرت مدى تماسك المجتمع الروسي والتفافه حول الرئيس بوتين ومسار التنمية الذي يقوده.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن الرئيس الروسي قدم قدم إلى مجلس الدوما اقتراحا لإعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء.

وأدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي، وسيتولى الرئيس الروسي المنصب للسنوات الست المقبلة حتى عام 2030. بعد تنصيبه، واستقالت الحكومة الروسية برئاسة ميشوستين وفقاً للقانون، وأُعلن أنه ستتم الموافقة على ترشيح ميشوستين لمنصب رئيس الوزراء في جلسة مجلس الدوما لاحقاً يوم الجمعة.

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