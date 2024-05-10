الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تريد دورا أكبر في الحوكمة العالمية

بدأ مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني أعماله في نيروبي ، والذي ضم ممثلين عن المجتمع المدني والحكومات وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وصانعي التغيير الشباب والأوساط الأكاديمية.

مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني

اجتذب المؤتمر اهتماما قويا بحضور أكثر من 3000 شخص، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات والقيود المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في العديد من البلدان.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة في نيروبي زينب بانغورا، إن صوت المجتمع المدني ضروري في العديد من قضايا الحوكمة العالمية.

وأضافت بانغورا: "يلعب المجتمع المدني دورا أساسيا في تشكيل مستقبل يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نهج متعددة الأطراف لضمان مجتمع شامل ومستدام وآمن للجميع".

وتحت شعار "تشكيل مستقبل للتقدم العالمي والمستدام"، من المتوقع ألا يولد مؤتمر نيروبي زخما فحسب، بل يهدف أيضا إلى التأثير على المناقشات بشأن ميثاق المستقبل.

تسعى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى أن يكون لها دور أكبر في قضايا مثل تغير المناخ والسيطرة على الأوبئة.

"بصفتنا قادة المجتمع المدني ، لدينا مسؤولية فريدة لقيادة الطريق في تشكيل هذا المستقبل من التقدم العالمي والمستدام" ، قال كريموت أوديبود ، القائد الشاب لأهداف التنمية المستدامة ومؤسس مبادرة الحلم الأسود.

المؤتمر هو الأول الذي يعقد في الجنوب العالمي ، وسيكون بمثابة مقدمة لقمة المستقبل التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر.

مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في كينيا، تواجه البلاد العواقب الكارثية للفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تلحق الضرر بسبل العيش.

فيضانات كينيا

في أعقاب أسابيع من هطول الأمطار المتواصلة، يجد العديد من الأفراد أنفسهم غير قادرين على ممارسة الأعمال التجارية حيث غمرت المياه مبانيهم.

في كيامبو، يخوض تشارلز أوتينو، صاحب ورشة لتصليح السيارات، في برك من المياه لتلبية احتياجات العملاء في جهد حثيث لإعالة أسرته المكونة من شخصين.

وفي مكان قريب، تواجه نانسي نافولا، وهي أم لثلاثة أطفال، الواقع القاسي المتمثل في كونها بلا مأوى بسبب الفيضانات.

لم يعرقل الفيضانات قدرتها على العمل فحسب، بل تركها أيضًا قلقة بشأن المستقبل.

وطلبت الحكومة الأسبوع الماضي من أولئك الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والسدود وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات إخلاء منازلهم وسط هطول أمطار غزيرة خلفت 238 قتيلاً في الأسابيع الأخيرة.

قال تشارلز أوتينو، صاحب المرآب "نحن تقطعت بهم السبل لدي مرآب للسيارات ولكن منذ أن بدأ المطر، مضى الآن ثلاثة أسابيع. مركباتي ملقاة هنا، إنهم عالقون، وليس لدي ما آكله.

وتأثر أكثر من 200 ألف شخص ونزحت أكثر من 40 ألف أسرة وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وتقول الحكومة إن أكثر من 1000 مدرسة تأثرت بالأمطار الغزيرة والفيضانات وخصصت أموالاً للتجديدات.

تم إعلان يوم الجمعة الماضي، (10 مايو) عطلة رسمية حدادًا على 238 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات المستمرة.

وقال الرئيس ويليام روتو، إنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال أنشطة زراعة الأشجار الوطنية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.