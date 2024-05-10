توبا بويوكستون تعود بالموسم الثاني لمسلسل Another Self غدًا

ستشارك الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون هذا الموسم على نتفليكس في الموسم الثاني من مسلسل Another Self حيث أعلنت الشبكة عن عرض الموسم الثاني من المسلسل مساء يوم غدًا السبت الموافق 11مايو الحالي.

أبطال المسلسل Another Self

ونشرت "نتفليكس" برومو المسلسل المنتظر من قبل متابعي الموسم الأول و الذي حقق نجاحًا كبيرا ،وذلك دون الكشف عن أيّة تفاصيل تتعلق بأحداث هذا الموسم.

وظهر في البرومو بطلات العمل النجمات توبا بويوكستون، سيدا باكان، بونجوك يلماز، أثناء غنائهن أغنية تركية تحتفل بقدوم الربيع.

برومو مسلسل توبا بويوكستون الجديد

قصة مسلسل Another Self

يدور "Another Self" حول 3 فتيات تربطهن علاقة قوية منذ سنوات، ولكل من الصديقات حكاية مختلفة عن الأخرى، إذ تكتشف إحداهن أنها مصابة بمرض السرطان، بينما الثانية في علاقة متوترة مع زوجها.

أما الفتاة الثالثة، فتبحث حول كيفية الاهتمام بشكلها الخارجي لتعوّض مشاكلها العائلية، وتقرر الصديقات السفر إلى إحدى القرى للتواصل روحيًا مع أنفسهن، لكن فجأة تكتشف الصديقات صدمات لا تزال عالقة في ذاكرتهن في أيام الطفولة والعلاقات العاطفية الفاشلة.

ويشارك في العمل المغني التركي الشهير مراد بوز، وفرات تانش، ورضا كوجا أوغلو، وغيرهم.

بوستر مسلسل Another Self

من هي توبا بويوكستون

ولدت بإسطنبول، في 5 يوليو عام 1982 وتخرجت من مدرسة دويوش الثانوية للعلوم، ثم إلتحقت بجامعة معمار سنان ودرست في قسم تصميم ديكور و ملابس المسرح، وأثناء دراستها بالجامعة بدأت بالعمل في الإعلانات و بعدما التقت بتومريس جيرتلي اوغلو بدأت بالتمثيل، وكان أول مسلسلاتها "سلطان مقامي" عام 2003، وكان دورا صغيرا، ثم شاركت بمسلسل إكليل الورد و الذي عرض2004 حيث لفتت الأنظار من خلاله، وكان مسلسل سنوات الضياع عام 2005 والتي قامت من خلاله بدور لميس الشهير كان النقلة فى حياتها، ومن أعمالها التي لاقت نجاحا واسعا مسلسل عاصي عام 2007، ثم مسلسل بائعة الورد عام 2010، ومسلسل ابنة السفير التي شاركت بطولته مع الممثل التركي انجين اكيورك فتوالت نجاحتها بعد ذلك.