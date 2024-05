نتفليكس تضيف 5 ألعاب جديدة على تطبيقها الخاص في مايو

تطلق نتفليكس في مايو الجاري خمس ألعاب حصرية جديدة للمشتركين على تطبيقها الخاص للهواتف المحمولة، بما في ذلك لعبة "سونيك مينيا بلس" (Sonic Mania Plus) من شركة "سيجا" التي طُرحت الآن، ولعبة الألغاز الشهيرة "بريد أنيفرسري إديشن" (Braid, Anniversary Edition) لمطور ألعاب الفيديو "جوناثان بلو" (مع تخصيص مستوى حصري واحد لمشتركين نتفليكس)، و"بيبر تريل" (Paper Trail) من شركة تطوير الألعاب "نيوفانجليد" (Newfangled)، ولعبة "كاتانا زيرو" (Katana Zero) من شركتي "أكيسوفت" و"ديفلوبر ديجيتال". كما ستضيف نتفليكس إلى قائمة "قصص نتفليكس" المتنامية من الألعاب الخيالية التفاعلية المستوحاة من أعمال نتفليكس الشهيرة: "فيرجن ريفر" (Virgin River). وجميع الألعاب على تطبيق نتفليكس مجانية لمشتركي نتفليكس، ولا تحتوي على إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.



سونيك مينيا بلس (7 مايو) ـــ Sonic Mania Plus



اركض واقفز واجمع الخواتم الذهبية مثل "سونيك" أو "تيلز" أو "نوكلز" في هذا الإصدار المميز لعشاق هذه السلسلة المحبوبة. استمتع بتجربة استثنائية لأسرع قنفذ أزرق في العالم في لعبة المنصات العريقة التي أُعيد تطويرها لتكون مزيجًا من العناصر الكلاسيكية والحديثة، والمليئة بالرموز التي تستحضر الذكريات وبيض عيد الفصح من نسخ ألعاب "سونيك" السابقة. تُعد هذه اللعبة الممتعة مثالية لمحبيها القدامى والجدد على حد سواء، وذلك بما تقدمه من أجواء مفعمة بالحنين إلى حقبة التسعينيات ومعارك الزعماء الملحمية الجديدة.

بريد، أنيفرسري إديشن (14 مايو) ـــ Braid, Anniversary Edition

انطلق في رحلة مليئة بالمغامرات والتشويق ستأخذك من منزل في المدينة إلى سلسلة من العوالم المترابطة وفي أوقات زمنية غريبة، بحثًا عن أميرة مراوغة وصعبة المنال، حيث ستستكشف طوال هذه الرحلة أن الذكريات والشعور بالندم لا يزالا يطاردانك. تضم لعبة " Braid, Anniversary Edition"، المطورة عن لعبة المنصة الحائزة على جوائز، 40 مستوى جديدًا، بما في ذلك مستوى حصري لأعضاء نتفليكس ورسومات عالية الدقة أُعيد رسمها بالكامل ومؤثرات صوتية جديدة وتعليق صوتي شامل.



بيبر تريل ( 21 مايو) ـــ Paper Trail

تدور أحداث لعبة المغامرات والألغاز الممتعة " Paper Trail"، والتي حصلت على لقب أفضل لعبة للهواتف المحمولة في "معرض ألعاب طوكيو"، في عالم ورقي قابل للطي حيث يقوم اللاعب بأداء دور "بيج" (Paige)، وهي طالبة تغادر منزلها لأول مرة لمتابعة دراستها الجامعية. وتستكشف "بيج" خلال رحلتها، أسرارًا ومناطق جديدة، وتلتقي بشخصيات لديها قصص جميلة لا تُنسى، وتقوم بحل الألغاز عن طريق طي البيئة المحيطة بها ودمج طرفي الورقة في جانب واحد.



قصص نتفليكس: فيرجن ريفر(29 مايو) ـــ Virgin River



اهرب من الضغوط والتوتر إلى عالم مليء بالراحة والهدوء والجمال مع "فيرجن ريفر" (Virgin River)، حيث أجواء الرومانسية والصداقة التي لا تتوقع وجودها. في خضم مشاعر الإحباط من عمل مسدود الأفق وقلب مكسور، لا بد أنك بحاجة للقيام بتغيير ما. ولكن عندما يقودك القدر إلى "فيرجن ريفر"، فإن ما يبدو لك أنها رحلة قصيرة، ستأخذك إلى أبعد من ذلك بكثير، لتتفاعل مع شخصياتك المفضلة وتحدد الخيارات التي تساعدك على اكتشاف ما ينقصك في حياتك من مجتمع ودود ووفاء وحب حقيقي.



كاتانا زيرو ـــ Katana Zero (مايو، يحدد اليوم لاحقاً)

لعبة رائعة تتميز برسوماتها وأسلوبها البصري الذي كان شائعًا في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب في الثمانينيات والتسعينيات (16 بت) وجمالياتها القديمة، غير أنها لعبة منصات محدثة وأنيقة تستخدم فن البكسلات المعاصر، حيث يؤدي اللاعب دور ساموراي يمتلك مهارات قتالية عالية، ويخوض معارك سريعة وشرسة. واجه الأعداء بسيفك أو بأي شيء آخر متاح، وتجنب العوائق التي تحول دون تقدمك إلى المستوى التالي. يعود الأمر إليك في كيفية الرد على الحوارات التي تؤثر على اتجاه القصة ومجريات الأحداث بين مختلف المستويات.